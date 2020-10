Flitsmeister werkt aan twee toffe features voor app: overlay en meer

Het team van Flitsmeister blijft maar in de weer. Kwam van het weekend naar buiten dat een Android Auto-toepassing in zicht is, nu worden nog twee features aangekondigd.

Twee nieuwe functies voor Flitsmeister

Met een grote groep gebruikers, voornamelijk uit Nederland, is Flitsmeister één onwijs populaire app in ons land. Niet gek dus dat het team van enthousiaste ontwikkelaars voortdurend aan de weg blijft timmeren. Van het weekend konden we het nieuws met je delen dat Flitsmeister voor Android Auto onderweg is.

Overlay

Nu heeft Flitsmeister bekend gemaakt dat er nog twee functies aan zitten te komen. Wanneer deze beschikbaar komen is nog niet bekend, maar het bedrijf geeft al wel vast een teaser met wat we kunnen verwachten. Allereerst is er ‘Overlay’. Met deze optie zie je boven een openstaande app een balk van Flitsmeister met de snelheid die je rijdt, en wat de maximumsnelheid bedraagt.

Je bent geflitst!

Een andere functie die geteast wordt door Flitsmeister is er eentje waarover nog niet heel veel wordt verteld. Op de screenshot is te zien dat je de rit details terug kunt kijken. Daarbij zien we dat er in een rode balk de melding verschijnt ‘Je bent waarschijnlijk geflitst’. Mocht je dus toch niet helemaal op Flitsmeister gelet hebben, kun je achteraf aan je route nog zien of je wellicht op de foto bent gegaan bij het CJIB.

Zoals gezegd is het niet bekend wanneer Flitsmeister de nieuwe functies uitrolt. Zeker is wel dat we weer een paar mooie functies kunnen verwachten in de flits-app van Nederland.