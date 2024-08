Flitsmeister brengt Parkeerfunctie naar Android Auto

Het was even stil met nieuws rondom Flitsmeister, maar een nieuwe update is uitgebracht. Vanaf nu kun je meer functionaliteit gebruiken op het scherm van je auto, dankzij een uitbreiding voor Android Auto.

Parkeren via Android Auto

Als we afgaan op de berichten op het internet, is Flitsmeister de afgelopen tijd aardig wat gebruikers verloren. Veel functies zitten namelijk achter de betaalmuur. Een nieuwe update naar Flitsmeister 12.5 brengt vernieuwingen voor Android Auto. De app wordt uitgebreid met meer opties voor het parkeren.

Vanaf nu wordt het mogelijk gemaakt om een parkeeractie te starten en te stoppen via het scherm van Android Auto. Parkeren is al langere tijd mogelijk via Flitsmeister, maar het was nog niet mogelijk via Android Auto. De app kan automatisch herkennen dat je in een parkeerzone stilstaat. Vervolgens kun je met één druk op de knop de parkeersessie starten. Bij het wegrijden kan de parkeertransactie direct weer gestopt worden.