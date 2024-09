Flitsmeister laat je binnenkort tol betalen via app

Automatisch je tol afrekenen met behulp van Flitsmeister. Het is een functie die binnenkort geactiveerd zal worden voor de gebruikers. Als eerst zal de functie werken in de Blankenburgtunnel, de A24.

Tol betalen via Flitsmeister

Een nieuwe update voor Flitsmeister brengt ondersteuning voor een nieuwe functie in de flits-app. De applicatie krijgt de optie om automatisch tol te betalen. De eerste voorbereidingen voor deze functie komen met deze update; de functie zal later definitief gebruikt kunnen worden, zo laten de Nederlandse ontwikkelaars weten. Wanneer je over een tolweg rijdt waarvoor je tol verschuldigd bent, kun je deze via een maandelijkse factuur van Flitsmeister betalen.

De functie voor het automatisch betalen van tol via Flitsmeister, zal als eerst beschikbaar komen in de Blankenburgtunnel. Over dit nieuwe stuk snelweg, genaamd de A24, is het verplicht tol te betalen, en die kun je vanaf december dus betalen via Flitsmeister, automatisch zonder dat je er omkijken naar hebt. In december gaat deze nieuwe (tol-) weg open. Het registreren van de tol gaat via kentekenherkenning. Eenmalig koppel je in Flitsmeister je bankrekening en kenteken.