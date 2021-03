Flitsmeister lanceert Pitstop voor bandenwissel

De app Flitsmeister is erg geliefd in Nederland. Met regelmaat komt het bedrijf met nieuwe functionaliteit, en nu komt het met Flitsmeister Pitstop.

Er is een handige toevoeging voor de app van Flitsmeister. Gebruikers kunnen vanaf nu Flitsmeister Pitstop gebruiken. Deze dienst maakt het mogelijk om voor een vast bedrag per jaar, een bandenwissel uit te voeren. Je hoeft dan niet meer de deur uit, naar een garage. Met Flitsmeister Pitstop kun je zelf een moment kiezen waarop Flitsmeister Pitstop met een eigen gekozen band naar je toe komt. Er wordt samengewerkt met het bedrijf Bandenoplocatie.

Flitsmeister zegt hierover het volgende;

“De wissel kan thuis in eigen straat worden uitgevoerd of op het

parkeerterrein van werk, terwijl men rustig verder werkt. Versleten banden worden gratis afgevoerd en gewisselde winter- of zomersets kunnen meegenomen worden voor opslag tot de volgende wissel. Dat scheelt weer ruimte in de schuur. Flitsmeister Pitstop maakt een einde aan nutteloze ritten naar de dealer en wachttijd totdat de auto klaar is.

De gebruiker kiest de locatie naar eigen voorkeur (bijvoorbeeld werk of thuis) en de afspraak wordt ingepland. Als de banden gewisseld zijn dan worden deze meegenomen naar de bandenopslag. Bij de volgende pitstop worden deze weer netjes meegenomen.”