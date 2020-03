Flitsmeister komt met luchtverfrisser met heerlijke geur van verse brandstof

Voor menig automobilist is de app Flitsmeister onmisbaar. Niet alleen op je smartphone wil het bedrijf aanwezig zijn in de auto, het komt nu met een veelgevraagde luchtverfrisser.

Flitsmeister luchtverfrisser

Je bent echt niet de enige als je de geur van brandstof, die je ruikt tijdens het tanken, lekker vindt. Daar heeft Flitsmeister iets op bedacht. De makers van de app spreken over ‘die lekkere geur van verse brandstof, nu in je auto’. Het bedrijf komt namelijk met een luchtverfrisser die je aan de binnenspiegel kunt hangen; weer eens wat anders dan die afgezaagde boom.

Flitsmeister heeft de mogelijkheid tot het plaatsen van een reservering geopend. De prijs is niet gedeeld, maar wanneer je meer dan twee luchtverfrissers koopt, bespaar je 2,50 euro op de verzendkosten. Het is nog maar het begin, zo meldt Flitsmeister. De R&D afdeling bedenkt ondertussen nieuwe geuren; denk aan vers verbrand rubber, diesel, sappige/stroperige motorolie of knetterende stroomkabels. Geïnteresseerd? Je kunt hier je gegevens achterlaten.