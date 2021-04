Flitsmeister: widget voor Android-app en verbeteringen voor Android Auto

Flitsmeister heeft verschillende verbeteringen doorgevoerd voor haar apps. Het gaat om verbeteringen voor de beta van Android Auto. Daarbij kun je nu een widget gebruiken op je Android-toestel.

Flitsmeister met nieuwe Android Auto Beta

Flitsmeister heeft een nieuwe update vrijgegeven voor de beta-versie van Android Auto. In februari werd de eerste versie van de Android Auto beta voor Flitsmeister uitgebracht. Inmiddels is het tijd voor een hoop verbeteringen in de nieuwste versie. In de nieuwste versie is het scherm om een melding te maken vernieuwd. Dit resulteert in een veel strakker vormgegeven display. Dankzij de nieuwe feature ‘Lane guidance’ krijg je rijstrookaanduidingen, zodat het navigeren nog prettiger wordt met de Android Auto-app van Flitsmeister.

Widget

Een andere nieuwe feature is er ook voor de nieuwste beta-versie van de Flitsmeister app. Er komt eindelijk een widget aan voor de Android-app. Duidelijk is dat deze nog wel in een ontwikkelfase zit. Flitsmeister laat aan DroidApp weten dat er de komende tijd gewerkt zal worden aan verbeteringen voor de widget, zodat hij voor iedereen goed bruikbaar is. Op dit moment is hij nog erg karig qua mogelijkheden.