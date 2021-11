Google Maps voor Android heeft vanaf nu Material You-thema: dit is er nieuw

Eindelijk is de Android-app van Google Maps aan de beurt om het Material You-design te ontvangen. In de afgelopen tijd zijn verschillende applicaties door Google bijgewerkt met het nieuwe ontwerp. Wat brengt het nieuwe thema?

Google Maps met Material You

Verschillende Google-apps hebben het al mogen ontvangen; nu is Google Maps aan de beurt. De navigatie-app krijgt vanaf nu eindelijk het Material You thema aangeboden. Het is de nieuwe interfacestijl die samen met Android 12 werd gepresenteerd. Ook voor toestellen die -nog- niet op Android 12 draaien, wordt het nieuwe ontwerp uitgerold. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen. De veranderingen komen namelijk middels een server-side update, waardoor deze automatisch geactiveerd wordt.

Het Material You design is direct te herkennen aan de navigatiebalk onderin beeld. Deze biedt nu de veranderde weergave waarbij gebruik gemaakt wordt van ovale vormen en kleurverschillen. Uiteraard worden de aanpassingen doorgevoerd in het lichte en in het donkere thema. Opvallend is echter dat Google nog niet het dynamische thema heeft verwerkt in de Google Maps app. Dit betekent dat de kleuren nog niet aangepast worden aan die van de ingestelde achtergrond. Dit is een feature die zou moeten werken onder Android 12. Mogelijk dat Google dit later nog eens toevoegt.

Voor nu is het goed te weten dat de server-update met het nieuwe ontwerp naar iedereen wordt uitgerold. Het kan even duren totdat dit bij iedereen het geval is.