Grote Flitsmeister-update: Android Auto-ondersteuning voor iedereen en meer

Er is een grootse update beschikbaar in de Google Play Store voor de geliefde app Flitsmeister. Vanaf nu is er Android Auto-ondersteuning voor iedereen, en kun je aan de slag met verschillende andere nieuwe functies.

Flitsmeister voor Android Auto

Nadat in februari de beta-versie van de Android Auto-app van Flitsmeister werd uitgebracht, is er nu groot nieuws. De Nederlandse ontwikkelaars hebben de stabiele versie van de app, ook de ondersteuning voor Android Auto gegeven.

Met Flitsmeister voor Android Auto kun je alle bekende features gebruiken op het infotainmentsysteem van je auto, mits deze geschikt is voor Android Auto. Zo kun je een bestemming zoeken met een spraakopdracht, kun je meldingen maken zoals een flitser of stilstaande auto, een alternatieve route kiezen of gebruik maken van rijstrookassistentie. De mogelijkheden heeft Flitsmeister eerder al voor ons op een rijtje gezet;

Navigeren (turn by turn instructies)

Waarschuwingen voor flitsers, flitspalen, trajectcontroles etc. zoals je van ons gewend bent.

Weergeven van meerdere routes als je navigeert en een routelijn op de kaart

Pins van waarschuwingen (bijv. flitsers of stilstaande voertuigen) op de kaart

Waarschuwingen bij einde trajectcontrole of file

De update van de Flitsmeister app brengt echter nog meer nieuwe functies, die we eerder al terugzagen in de beta-versie van de toepassing. Je kunt nu Ritregistratie gebruiken en Pitstop. De update kan vanaf nu gedownload worden uit de Google Play Store.