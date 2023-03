Verkeersboetes flink hoger: dit betaal je voor smartphonegebruik achter stuur

De verkeersboetes zijn zonder dat er veel ruchtbaarheid aan is gegeven, per 1 maart flink verhoogd. Hierdoor ga je bij een overtreding flink meer betalen. Dit heeft ook invloed op het boetebedrag voor het gebruik van de smartphone in het verkeer.

Hogere verkeersboetes

Het bedrag dat je moet betalen bij een verkeersovertreding is per ingang van 1 maart flink verhoogd. Dit is het gevolg van de inflatiecorrectie, die ook invloed heeft gehad op de boetebedragen. Al jaren wordt geprobeerd om het smartphonegebruik in het verkeer te verminderen. Of het echt effect heeft, lijkt soms nog wel eens de vraag, gezien de vele automobilisten en verkeersdeelnemers die met de smartphone in de hand aan het verkeer deelnemen. Door deze inflatiecorrectie gaat ook van die boetes het bedrag omhoog.

Voor het gebruik van de smartphone in de auto stijgt het boetebedrag van 350 euro naar 380 euro. Op de brommer of snorfiets stijgt dit bedrag met twintig euro naar een bedrag van 260 euro. Waar je tot 1 maart 140 euro moest aftikken als je op de fiets werd betrapt met je smartphone, gaat dit nu naar een bedrag van 150 euro. Andere overtredingen in het verkeer gaan ook omhoog. Zo betaal je voor het niet verlenen van voorrang aan bestuurders van rechts een bedrag van 280 euro. Je betaalt 240 euro voor onnodig links rijden en 280 euro voor het door rood rijden. Al deze bedragen zijn exclusief de administratiekosten van 9 euro.

De nieuwe bedragen zijn onlangs ingegaan, per 1 maart.

Leestip: Goedkoop tanken: 5 apps om te besparen op brandstofkosten