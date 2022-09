ANWB Onderweg app 5.0 update brengt nieuw design en navigatie: zo gebruik je het

Een grote update wordt uitgerold voor de ANWB Onderweg app. De applicatie krijgt de mogelijkheid om vanaf nu te navigeren. Een hele fijne update met ook een nieuw design.

ANWB Onderweg 5.0

In de Google Play Store staat ANWB Onderweg app 5.0 klaar. De nieuwste versie van de applicatie brengt allereerst een nieuw ontwerp. Bij het nieuwe design vallen verschillende zaken al direct op. Zo is het startscherm aangepakt en is ook de navigatiebalk aangepast.

Op het startscherm vind je een grote kaart met je actuele locatie, waarbij je direct ziet welke laadpalen, tankstations en parkeerplaatsen er aanwezig zijn in de omgeving. Eronder vind je de zoekbalk waarmee je direct een bestemming in kunt voeren, waar we later op terug komen in het artikel. Je kunt met de toetsen eronder ook direct naar deze plekken zoeken. Bovenin beeld op het startscherm heb je direct inzicht in de vertragingen en flitsers.

In de navigatiebalk schakel je snel naar de Rijmodus, waarmee je direct je omgeving kunt scannen op de aanwezige voorzieningen, maar ook de navigatie terug kunt vinden. Verder kun je ook direct terecht bij ANWB Parkeren, de Wegenwacht en je Mijn ANWB account.

In ANWB Onderweg 5.0 kun je zelf aangeven of er ook laadpalen getoond moeten worden, of alleen tankstations. Handig als je geen elektrische auto rijdt, of juist wel.

Navigatie

De navigatie in de ANWB Onderweg app laat zich eigenlijk vanzelf wijzen. Je voert je bestemming in waarna je twee routes te zien krijgt. Je selecteert de route die je wilt en de navigatie kan gestart worden. Het toevoegen van een via-locatie is in ieder geval op dit moment niet mogelijk.

Wanneer je de route hebt gepland kun je enkele voorkeuren aanpassen. Zo kun je aangeven dat je wilt laden op je bestemming, dat je wilt snelladen onderweg of juist wilt tanken tijdens je route. Je kunt dan direct selecteren welke laadpaal of tankstation je wilt, zodat je ziet wat je kunt verwachten, ook qua prijs. Tevens zie je hoeveel minuten de omweg is als je voor een bepaald tankstation kiest.

Bij de navigatie krijg je gesproken instructies en is er ook is er rijbaanassistentie. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de actuele verkeersdrukte.

Downloaden

De update voor ANWB Onderweg 5.0 kun je vanaf nu downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.