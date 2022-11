Tankstation Tango lanceert app voor (goedkoper) tanken, parkeren en meer

Tango heeft een nieuwe versie van de Tango app uitgebracht in de Google Play Store. Met de applicatie kun je voortaan nog goedkoper tanken en kun je de app ook gebruiken voor een parkeertransactie.

Nieuwe Tango app

Tankstation Tango maakt breed promotie voor de nieuwe applicatie van het merk. De Tango app heeft een meer uitgebreide functionaliteit gekregen die belangrijke functies moet bieden voor de automobilist. Ook voor degenen zonder eigen auto. Want met de nieuwe Tango app is er integratie voor SnappCar toegevoegd. Op dit platform kunnen particulieren hun auto verhuren. Wanneer je je hebt geregistreerd en je Tango-account gekoppeld hebt, krijg je extra voordelen zoals korting en tegoed voor het tanken.

Met de Tango app kun je ook aan de slag met Tango Parkeren. Het is een nieuwe dienst waarmee je via de app mobiel kunt parkeren. Ofwel, niet meer naar de parkeerautomaat, maar gewoon afrekenen voor de tijd die je er staat via de applicatie. Met parkeervouchers die je via de app kunt kopen, kun je extra korting krijgen. Daarnaast belooft Tango dat er bespaard kan worden op de transactiekosten. De transactiekosten liggen met 20 cent per transactie duidelijk lager dan bij de concurrenten, al wordt niet uitgesloten dat het bedrag in de toekomst omhoog kan gaan. Tevens kun je gratis extra kentekens toevoegen en kost het krijgen van een seintje geen geld. Onderstaande video legt uit hoe de functionaliteit werkt.

Natuurlijk valt er ook voordeel te behalen op het gebied van tanken met de Tango app. Bovenop de literprijs krijg je nog extra voordeel als je de app gebruikt. De eerste drie tankbeurten krijg je 5 cent liter korting per liter. Tevens spaar je voor Tango Tegoed, welke je in kunt zetten voor kortingen op de verschillende diensten of juist voor het tanken. Lees ook ons eerder verschenen uitgebreide artikel met de beste goedkoop tanken apps.

De nieuwe versie van de Tango app kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.