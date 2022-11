Google stopt met eigen Street View-app: dit gaat er gebeuren

Google heeft bekend gemaakt dat het stopt met het ondersteunen van de Google Street View app. De applicatie houdt vanaf 2023 op te bestaan. De Street View app bood een aantal extra’s op het gebied van straatbeelden in vergelijking met Google Maps.

Einde verhaal voor Street View app

De stekker wordt uit de Google Street View app getrokken, zo wordt duidelijk uit aanwijzingen die gevonden zijn in de broncode van de Street View app. Daarin staat de tekst dat op 21 maart 2023 gestopt wordt met de app. Gebruikers die de app op hun smartphone hebben, kunnen vanaf nu de melding krijgen dat de applicatie ermee ophoudt. Het gaat om zowel de iPhone- als de Android-app. De officiĆ«le app werd in september 2015 uitgebracht als uitbreiding op de Google Maps app. Met bijvoorbeeld snelle toegang tot de (zelfgemaakte) 360-graden foto’s.

De Photo Paths functie zal echter ophouden te bestaan. Dit is een vrij nieuwe functie waarmee gebruikers zelf hun Street View-beelden kunnen uploaden, van plekken waar de auto van Google Street View niet kan komen. Dat was een mooi alternatief, maar duidelijk is dat deze functie niet direct een vervolg zal vinden. Het is wel mogelijk dat Google wellicht nog een alternatief hiervoor aanbiedt in bijvoorbeeld de Google Maps app.

Wanneer gebruikers hun 360-graden beelden willen delen met Google Street View dienen zij gebruik te maken van een andere dienst. Hiervoor kan naar de webversie van Street View Studio gegaan worden om beelden te uploaden. In de afgelopen tijd is de functionaliteit voor Google Street View al verder uitgebreid in de Google Maps app.