Google Street View bestaat 15 jaar: rij de Street View-auto in Google Maps

Google Street View viert dit jaar haar 15e verjaardag. Om dat mee te vieren heeft Google een nieuwe feature toegevoegd aan de kaartendienst Google Maps. De navigatie-app laat je de Street View auto instellen als navigatiepictogram.

Street View auto in Google Maps

De Google Maps app is stilletjes uitgebreid met een nieuwe functie. Om te vieren dat Google Street View 15 jaar bestaat, kun je de bekende Street View-auto instellen als navigatiepictogram. Deze vervangt dan de bekende blauwe pijl die je normaal op de weg ziet verschijnen. Vorige week werd bij het bekend maken van het jubileum dat je met Google Street View op Android terug in de tijd kunt gaan, een functie die al langer beschikbaar is in de desktop-app.

Nu kun je dus het autootje van Google Street View instellen als navigatiepictogram voor de kaartendienst. Het is een 3D-auto die je gemakkelijk in kunt stellen. Bij het plannen van je reis, zie je een extra icoontje in het uitschuifbare venster. De optie om hem in te schakelen is te vinden naast de start-knop voor het navigeren.

Waarschijnlijk is het Google Maps Street View-autootje tijdelijk terug te vinden in Google Maps, zoals Google dit wel vaker doet.