Google Maps voor Android start met erg handige split-screen weergave voor Street View

Google Maps is hier een onwijs veelgebruikte applicatie. Niet voor niks brengt Google met regelmaat updates uit waarbij de functionaliteit verder wordt uitgebreid. Nu zien we de split-screen weergave voor Street View.

Split-screen in Google Maps

In de nieuwste versie van Google Maps voor Android kan een nieuwe functie teruggevonden worden. Een beperkte groep gebruikers kan de split-screen functionaliteit gebruiken in Google Maps, welke erg handig kan zijn bij het gebruik van Google Street View.

Middels de split-screen functionaliteit wordt het scherm in tweeën gedeeld. Tot nu toe verdwijnt de kaart met bijvoorbeeld de straten als je de Street View-weergave opent, maar dat verandert met deze functie. Op die manier zie je zowel de kaartweergave, met waar je op dat moment de beelden bekijkt, en het Street View beeld zelf.

Zoals gezegd is de functie helaas nog niet bij iedereen beschikbaar. Het lijkt te gaan om een server-side update waardoor hij slechts op kleine schaal beschikbaar is. Sommigen zien hem terug in Google Maps versie 10.59.1, maar dat is geen garantie op succes, zo blijkt uit testen van DroidApp. We zullen dus even moeten afwachten totdat Google de functie breed uitrolt.