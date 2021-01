Google Street View laat gebruikers zelf bijdragen met smartphonecamera

De smartphonecamera is niet uit het straatbeeld weg te denken. Hoe handig is het dan als je daarmee ook gelijk een zinvolle bijdrage kunt leveren? Google Street View laat gebruikers nu meehelpen aan Street View.

Bijdragen aan Google Street View

Google Street View is een ongelofelijk handige dienst. Alvast de mooie Zweedse wegen verkennen en de mooie straten in steden als Londen en Parijs. Google maakt dit mogelijk doordat haar Street View-auto’s de wereld over stuurt. Toch kan een auto natuurlijk niet overal komen. Je vindt op verschillende plaatsen toch dan nog Street View-beelden bijvoorbeeld dankzij PhotoSphere-foto’s waarbij 360 graden beelden zijn gemaakt. Soms zijn mensen met een speciale camera op hun rug door straten gelopen, of zijn op een andere manier beelden toegevoegd.

Nu wil Google het aantal plekken waar Street View beschikbaar is nog verder uitbreiden. Hiervoor roept het bedrijf middels crowdsourcing de hulp in van smartphonegebruikers. Door jezelf aan te melden voor ‘Connected Photos Beta’ kan de camera op de smartphone gebruikt worden voor het in beeld brengen van de omgeving. Dit gebeurt door tijdens het wandelen een video te maken. Deze kunnen door Google vervolgens gebruikt worden voor het verbeteren van de Street View dienst. Dit omvat niet alleen de beelden, maar ook voor namen, adressen en andere informatie over bedrijven.

De Connected Photos Beta-app maakt gebruik van Augmented Reality, waardoor degenen die op deze manier willen bijdragen, moeten beschikken over een toestel die hiertoe ondersteuning biedt. Helaas moeten we in Nederland nog wachten tot dat wij op deze manier kunnen bijdragen. De dienst is vooralsnog alleen beschikbaar in enkele Amerikaanse steden, Canada, Indonesië, Nigeria en Costa Rica. In de toekomst moeten meer regio’s worden toegevoegd.