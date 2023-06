Google Street View komt vanaf dit jaar terug naar Duitsland

Na jarenlange afwezigheid is het nu bevestigd; Google brengt haar Street View beelden terug naar Duitsland. Vanwege onder andere de privacy was een groot deel van Duitsland niet te bekijken met de handige tool van Google.

Google Street View terug in Duitsland

Wanneer je Duitsland op straatniveau wilde bekijken, zat er vrij weinig anders op dan er zelf heen te rijden. Google is namelijk al vele jaren niet in het land geweest met de Street View auto’s. Gelukkig is er nu goed nieuws; vanaf deze maand zal Google terugkeren naar Duitsland en nieuwe beelden maken. Google stopte in 2011 in Duitsland met het maken van Street View-beelden vanwege verschillende privacykwesties en rechtszaken.

Google heeft aangekondigd dat Street View-auto’s vanaf 22 juni terug zullen keren naar Duitsland om opnames te maken door het hele land, die in de komende maanden in batches zullen worden gepubliceerd. Om herhaling van de privacyproblemen uit het verleden te voorkomen, werkt Google nauw samen met de Duitse overheid om ervoor te zorgen dat het beeldmateriaal voldoet aan de regelgeving in het land. Eén van de vereisten is het verwijderen van oudere afbeeldingen, wat betekent dat Street View in Duitsland geen beelden zal bevatten die verder teruggaan in de tijd, zoals dit wel het geval is in andere landen.

Net als in andere landen is het mogelijk om je af te melden voor Street View-dekking door je huis of bedrijf te pixeliseren. Aangezien Google met een schone lei begint, moeten mensen die tien jaar geleden hun huis hebben geblurd, dit opnieuw aanvragen. Veel beelden in Duitsland stammen nog uit 2008. Er verschenen wel Street View-auto’s in Duitsland; maar de beelden die hierbij gemaakt werden zijn nooit gepubliceerd. Wel werd informatie uit de beelden gebruikt voor bijvoorbeeld het verbeteren van de weergave van huisnummers en kruispunten.