KNMI brengt compleet vernieuwde app uit: dit is er nieuw

Er staat een nieuwe versie klaar van de KNMI app. Eén van de populairste weer-apps van Nederland krijgt een groot aantal verbeteringen. De nieuwe KNMI app geeft je meer inzicht in waarschuwingen en er is een compleet nieuw design.

KNMI app in het nieuw

Eén van de belangrijkste weer-apps van Nederland wordt bijgewerkt met een grote update. We hebben de applicatie al vaak meegenomen in onze uitgebreide, jaarlijkse weer-app test. Zo ook in weer-app test 2023. De KNMI app is voorzien van een grootse update, waarbij een compleet nieuw design wordt uitgerold naar de applicatie. Die nieuwe versie brengt daarnaast ook nog eens verbeteringen en nieuwe functies. DroidApp kan je direct een uitgebreide indruk geven van de nieuwe versie van de KNMI app.

Waarschuwingen

Kenmerkend voor de nieuwe KNMI app is dat het waarschuwingen meer centraal staan. In een reactie laat het KNMI weten dat het meteorologisch instituut sneller en gerichter zal waarschuwen. Weersextremen zullen namelijk door de klimaatverandering vaker voorkomen.

Die waarschuwingen zie je voortaan direct op het startscherm van de app. Zo zie je gelijk waar bijvoorbeeld code geel wordt afgegeven. Door op de kaart te tikken, krijg je meer informatie over waar de waarschuwing voor geldt, en hoe je er naar kunt handelen.

Vanaf het startscherm kun je ook direct het huidige weer in je opgeslagen plaatsen bekijken. Verder vind je de neerslagradar en de metingen. Zoals bij een eerdere versie van de app al werd doorgevoerd, kun je alleen de geschiedenis terugkijken van deze radar.

Tik je op een opgeslagen plaats, dan krijg je hier uitgebreide informatie te zien. Denk aan de voorspelling voor de komende uren, maar ook de zonkracht, tijden voor zonsopgang en zonsondergang, informatie over de wind en natuurlijk het weer voor de komende dagen. Ook die voorspellingen kun je weer verder uitklappen, waarbij je meer informatie te zien krijgt. De app kan zowel met een licht als een donker thema overweg.

Meer informatie

Opvallend is dat de KNMI informatie bundelt van KNMI weerstations, samen met metingen van burgers. Verder is de KNMI app in staat om informatie te geven over aardbevingen in Nederland en geeft het nieuwe klimaatinformatie bij de weersverwachting. Tevens is de applicatie reclamevrij, komt in 2025 de broncode vrij beschikbaar en is de CO2 voetafdruk van deze app zo klein mogelijk gehouden.

Het KNMI geeft aan dat de applicatie ontwikkeld is als onderdeel van het Early Warning Centre (EWC). In de toekomst moet de app de optie bieden om plaatselijker te waarschuwen.

De nieuwe KNMI app kun je vanaf nu downloaden via de Google Play Store. Het kan even duren totdat deze voor iedereen te installeren is.