Google brengt eigen weer-app uit voor Pixel 6 en nieuwer

Met de aankondiging van de Pixel 9-serie introduceerde Google ook een nieuwe weer-app. Deze applicatie was er eerst alleen voor deze nieuwe smartphoneserie, maar er is nu goed nieuws. De weer-app is er ook voor oudere toestellen.

Weer-app voor oudere Pixels

De oudere Pixel-modellen kunnen vanaf nu de weer-app van Google installeren. De weer-applicatie werd getoond tijdens de aankondiging van de Pixel 9-serie. Die smartphoneserie werd als enige van deze nieuwe app voorzien. Nu is het moment daar dat oudere Pixel-toestellen deze update kunnen installeren uit de Google Play Store. Om precies te zijn is er nu ondersteuning voor eerdere Pixel-modellen.

Google heeft de Pixel 6 en nieuwer ondersteuning gegeven voor de Google weer-app. De app vervangt de widgets. Nieuw is verder de pollen-tracker, die laat zich van welke pollen je mogelijk last hebt en wat de voorspelling hiervoor is. Overigens werkt die functie vooralsnog alleen in Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.