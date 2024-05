Weerflash app: deel het weer met iedereen

Weer-apps zijn er in overvloed voor op de smartphone. Weerflash gooit het over een andere boeg. De applicatie laat je het huidige weer thuis delen met anderen. Zo verdien je punten en opent zich een sociaal element.

Weerflash app

Als je DroidApp al wat langer volgt, dan weet je dat we graag in de weer-apps duiken. Al tien jaar lang brengen we uitgebreide weer-app testen, waarin we uitgebreid onderzoek doen naar de meest accurate weer-app. Onze laatste editie is de weer-app test van 2023.

Wil je eens een andere weer-app proberen, dan is er de app Weerflash. Gebruikers kunnen via deze applicatie zelf het actuele weer delen met andere gebruikers. Dit moet een betrouwbaarder weerbeeld schetsen dan radarbeelden en andere bronnen van informatie uit bijvoorbeeld weer-apps. Want wie is er niet nat geworden, terwijl Buienradar of een andere weer-app voorspelde dat het droog zou blijven.

De interface van de Weerflash app is gebruiksvriendelijk en wijst zich vanzelf. Met een druk op de knop kun je je eigen weerbeeld doorgeven. Is het bewolkt, valt er regen, schijnt de zon, is het glad, mistig of is er extreem weer? Met de app deel je dit direct, maar je ziet ook de meldingen van andere gebruikers. Je kunt hierbij ook kiezen voor ruimere tijdframes, zodat je over een langere periode kunt terugzien wat voor weer het op een bepaald moment was.

Om de energie erin te houden kun je punten verdienen met het delen van het weer. Een weerbericht kun je ook delen via andere netwerken. De applicatie werkt in Nederland, België, Luxemburg en grensregio’s.