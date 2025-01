Weer.nl app uitgebracht: direct zicht op de voorspelling

Als je DroidApp langer volgt, dan weet je dat we graag in de weer zijn met weer-apps. Onlangs is een nieuwe weer-applicatie uitgebracht in de Google Play Store: de Weer.nl app. We praten je in dit artikel bij over deze nieuwe toepassing.

Weer.nl app

Ben je benieuwd welk weer het wordt, dan kun je vele kanalen en apps raadplegen. Lang niet iedere applicatie is even accuraat en heeft de informatie even goed op orde. Dit lieten we zien in ons uitgebreide onderzoek; de weer-app test 2024. Voor het elfde jaar op rij hebben we daarbij uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest accurate weer-app.

In de Google Play Store is een nieuwe weer-app van Nederlandse bodem verschenen. Met de Weer.nl app heb je toegang tot een volledige weersvoorspelling. Je ziet voor de komende 14 dagen een vooruitblik, waarbij je ook natuurlijk de dagelijkse weersvoorspelling kunt terugvinden. Dit zie je ook voor de komende uren. Hier zie je de neerslag die verwacht wordt, samen met de windkracht en windrichting en natuurlijk staat ook de temperatuur ernaast. De neerslag wordt aangeduid met tekst van wat je kunt verwachten, in plaats van het aantal millimeter.

De applicatie geeft ook toegang tot de radar. Deze geeft de neerslagverwachting voor de komende uren. Een grafiek ontbreekt hierin. In de applicatie kun je je favoriete steden instellen, zodat je direct ziet wat de weersverwachting wordt. Er is in de Weer.nl app ruimte voor wat nieuws rondom het weer.

Je kunt de app gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.