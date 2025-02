Samsung rolt februari-update uit voor Galaxy A35, A54, S24 FE en Flip/Fold 4

Samsung heeft voor vijf toestellen de nieuwe patch van februari klaargezet. In de afgelopen weken kwam de update al voor enkele modellen beschikbaar, nu is dat ook het geval voor vijf modellen, waaronder foldables en de A-serie.

Update van februari voor vijf Samsung’s

De beveiligingsupdate van februari staat klaar voor enkele toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant. We zagen deze update in de afgelopen tijd al beschikbaar komen voor enkele andere toestellen, nu komen daar dus vijf toestellen bij. We horen van Han en Carlo dat zij de update hebben kunnen installeren op de Samsung Galaxy A54. Dat is echter niet het enige toestel dat de update krijgt van Samsung.

Samsung brengt in de A-serie de update ook naar de Galaxy A35. Verder krijgen ook bezitters van de Samsung Galaxy S24 FE de melding van de update binnen. Bij de foldables is de februari-patch beschikbaar voor de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4. Bovenop de verbeteringen van Google, zijn er ook de eigen Samsung patches.

Wanneer je de nieuwe update kunt downloaden, krijg je dit te weten middels een notificatie op je smartphone. Je kunt via het menu met instellingen bij software-update ook handmatig controleren op updates.

Samsung Galaxy A35 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 265,00 euro