Samsung geeft Klok-app integratie van YouTube Music

Een fijne verbetering is aanstaande voor de Samsung Klok-app, waarmee je bijvoorbeeld een wekker kunt zetten. Er was al Spotify-integratie, nu komt YouTube Music daar ook bij.

YouTube Music in Samsung Klok-app

Ben je een Galaxy-gebruiker, dan komt de Samsung Klok-app je vast bekend voor. De applicatie wordt gebruikt om een stopwatch te zetten, of bijvoorbeeld een wekker. De functionaliteit is te vergelijken met de Klok-app van Google. Bij het zetten van een wekker kun je er al voor kiezen om gewekt te worden met een track van Spotify. De mogelijkheden worden verder uitgebreid.

Samsung werkt aan integratie van YouTube Music in de wekker-app. Als alarmgeluid kun je dan een track van YouTube Music gebruiken. Hierbij komt er weliswaar meer aan mogelijkheden beschikbaar, de app van Google is nog altijd uitgebreider. Zij bieden bijvoorbeeld ook ondersteuning voor Calm en Pandora. De werking zal vergelijkbaar zijn met de Spotify-functie in Samsung Klok. Wel is het de verwachting dat je een abonnement nodig hebt op YouTube Premium.

Het is niet bekend wanneer de functionaliteit beschikbaar komt in de Samsung Klok app.