Samsung over beveiligingsupdate februari: zeven eigen patches

Begin deze week kwam Google met de nieuwe security-patch voor Android. De nieuwe update wordt door Google nog verder verfijnd, met eigen patches. Die details komen we nu te weten.

Update van Samsung in februari

Bij Google zijn ze iedere maand druk om een beveiligingsupdate klaar te zetten voor Android. Hierbij worden verschillende zaken aangepakt, die de Android-toestellen nog beter moeten maken. Deze week werd beveiligingsupdate februari 2025 uitgebracht. Daar kunnen fabrikanten vervolgens mee aan de slag. Zo ook Samsung.

Samsung heeft details gedeeld over welke eigen verbeteringen de update van februari meebrengt. Het gaat hierbij om specifieke zaken van Samsung. Onder andere bij toestellen met een MediaTek-chipset wordt een lek aangepakt. Die zien we voornamelijk bij verschillende modellen in de Galaxy A-serie. Dit is overigens wel een Google-patch, dus niet Samsung-specifiek.

Met de update wordt door Samsung een verbetering doorgevoerd in Samsung Find, ofwel Zoeken, waarbij je naar je Galaxy-apparaten kunt zoeken en vinden. Een kwetsbaarheid wordt hierbij aangepakt. Ook zijn er patches voor de instellingen en verschillende andere zaken. Niet alles wordt uitgelicht, om zo het risico op misbruik hiervan te verkleinen.

