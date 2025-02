Samsung Galaxy S24-serie en A52s: beveiligingsupdate januari beschikbaar

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy S24-serie. De drie toestellen in de reeks worden geüpdatet met een nieuwe security-patch. De update liet nogal op zich wachten. Maar nu is deze dus beschikbaar.

Galaxy S24-serie met nieuwe update

De gebruikers van een Samsung Galaxy S24, S24+ of een S24 Ultra krijgen een nieuwe update binnen op hun smartphone. Dat heeft even geduurd, want de telefoons bleven lange tijd op de update van december staan. Met de update van vandaag zien we de beveiligingsupdate van januari binnenkomen op de Galaxy S24-serie. Deze update brengt verschillende patches vanuit Google, maar ook vanuit Samsung zelf. We krijgen meldingen van de update van Peter en Alexander.

Het is nu wachten op het moment dat Samsung de update naar Android 15 met One UI 7 uitrolt. Het is echter nog altijd niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. We vermoeden ergens dat dit niet heel lang meer op zich zal laten wachten. De update naar Android 14 voor de Galaxy S23-serie verscheen namelijk in oktober.

Tot slot krijgt ook de Samsung Galaxy A52s de update van januari binnen, zo horen we van Dirk.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 586,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 929,00 euro