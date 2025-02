Samsung Wallet komt uit in Nederland en België

Samsung heeft bekend gemaakt dat de Samsung Wallet applicatie naar de Benelux komt. Vanaf 7 februari kun je de Samsung Wallet app gebruiken in Nederland, België en Luxemburg. We kunnen je daarbij exclusief melden dat ook betaaldiensten ondersteund gaan worden.

Samsung Wallet naar Nederland en België

Samsung Wallet maakt zijn debuut in de Benelux. Vanaf komende vrijdag, 7 februari, werkt de dienst in de Benelux. Samsung Wallet is een digitale portemonnee, waarbij je bijvoorbeeld je digitale autosleutel kunt opslaan, maar ook klantenkaarten, ID-kaarten en instapkaarten voor je vlucht. Er is ook een integratie met Samsung Pass, de wachtwoordmanager van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Samsung Knox zorgt voor de veiligheid, waarbij gevoelige gegevens versleuteld worden met een vingerafdruk.

In samenwerking met autofabrikanten zoals BMW, MINI, Audi, Kia en Hyundai ondersteunt Samsung Wallet digitale autosleutels. Dit stelt gebruikers in staat om hun auto te vergrendelen, ontgrendelen en starten met hun smartphone. De functie is beschikbaar op geselecteerde Galaxy-toestellen met Android 14 of hoger, waarbij ook de auto dit dient te ondersteunen.

Reizigers profiteren ook van Samsung Wallet door de samenwerking met KLM en Air France. Instapkaarten en Flying Blue Miles kunnen eenvoudig in de app worden opgeslagen, waardoor het zoeken naar papieren boardingpassen verleden tijd is. Dit biedt extra gemak voor frequente reizigers.

Paul Kerkhof, Business Development Manager Samsung Wallet bij Samsung Electronics Benelux, benadrukt dat Samsung Wallet in de toekomst verder zal worden uitgebreid met nieuwe lokale partners en ontwikkelaars. “Omdat we sterk geloven in open ecosystemen, blijven we investeren in het uitbreiden van Samsung Wallet met nieuwe functies en samenwerkingen.”

Betalen

Samsung Wallet biedt ook een betaalfunctie, eerder bekend als Samsung Pay, maar nog niet in Nederland. DroidApp kan je melden, op basis van berichten van Samsung Nederland, dat dit later dit jaar alsnog zal gaan gebeuren. Details worden verder niet gegeven, maar het zal in ieder geval mogelijk om bijvoorbeeld een bank als ING eraan te koppelen. Dit al mogelijk met Google Wallet, maar Samsung wil graag dit ook mogelijk maken met haar eigen betaal-app. De functionaliteit moet vergeleken kunnen worden met de Apple Wallet op bijvoorbeeld de iPhone. Het is niet bekend wanneer precies de nieuwe functionaliteit wat betreft betalen beschikbaar komt.