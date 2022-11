Samsung wil in 2023 meer telefoons verkopen dan in 2022

In het nieuwe jaar wil Samsung nog meer toestellen verkopen dan in dit jaar. De lat wordt hoger gelegd dan voorheen. Aan dit succes moet onder andere de Galaxy S23-serie bijdragen.

Meer smartphones van Samsung in 2023

Het jaar 2023 staat voor de deur en in dat jaar kunnen we de nieuwe Galaxy S23-serie van Samsung verwachten. De nieuwe smartphonereeks gaat nu al lekker rond in het geruchtencircuit. Toch zal het nog even duren totdat we de drie smartphones officieel te zien krijgen. We schreven donderdag al dat Qualcomm heeft bevestigd dat er een Qualcomm-processor in zal zitten.

Een bron uit Zuid-Korea publiceert nu ander nieuws over de fabrikant uit datzelfde land. Samsung zou als doel gesteld hebben hebben om in 2023 een aantal van 270 miljoen smartphones te verkopen. Dat aantal ligt hoger dan het streven van dit jaar. Volgens de voorspellingen zou het aantal verkochte Samsung-toestellen dit jaar uitkomen op 260 miljoen.

Het is nog altijd minder dan piekjaar 2017. Samsung verkocht in dat jaar 320 miljoen smartphones.

