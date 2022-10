‘Steeds meer jongeren laten Samsung liggen, kiezen voor iPhone’

Nederlandse jongeren kiezen steeds vaker voor een Apple iPhone, en dit gaat ten koste van onder andere de keuze voor Samsung. Toch hoeft Samsung niet helemaal rouwig te zijn over de nieuwe onderzoekscijfers.

Jongeren kiezen iPhone

Uit nieuw onderzoek van Telecompaper komt naar voren dat jongeren in Nederland vaker kiezen voor een smartphone van Apple. De iPhone wint steeds verder aan populariteit in de leeftijdsgroep 16-24 jaar. Het aandeel van de iPhone is in die groep 60 procent, in 2018 was dit 51 procent. Samsung zag het aandeel in deze groep dalen van 29 procent in 2018, naar 23 procent nu.

In de leeftijdsgroep 24-35 is de iPhone ook nog altijd het populairst, met een aandeel van 43 tegenover 37 procent. Samsung is juist weer populairder in de leeftijd 35-55 jaar, waar Samsung 46 procent aandeel heeft, tegenover 32 procent bij Apple met de iPhone. Boven de 55 jaar is het aandeel van Samsung circa 53 procent; één op de vier ouderen heeft een iPhone.

Het algemene aandeel van Samsung is nog wel groter dan Apple. In Nederland heeft Samsung een aandeel van 43 procent, Apple noteert 35 procent. Apple had in 2018 in ons land nog een marktaandeel van 30 procent en dat is nu dus gestegen. Telecompaper maakt niet duidelijk in het bericht welke merken na Samsung en Apple het meest geliefd zijn. De markt hierin is zoals altijd erg verzadigd vol merken zoals Oppo, Motorola, OnePlus en Xiaomi.

