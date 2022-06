Onderzoek: Europese smartphonemarkt in Q1 2022 ingestort; behalve bij Realme

De verkopen van smartphones in het eerste kwartaal van 2022 zijn opnieuw niet heel rooskleurig. Alle merken zagen de verkopen in dit kwartaal teruglopen, behalve Realme, dat een stijging zag.

Smartphonemarkt in Q1 2022

Het eerste kwartaal van 2022 was voor de smartphonefabrikanten het slechtste eerste kwartaal sinds 2013. Er gingen volgens onderzoeksbureau Counterpoint Research 49 miljoen nieuwe smartphones over de toonbank, wat een daling is van 12 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Het gaat om cijfers over de Europese smartphoneverkoop. Samsung staat met een aandeel van 35 procent, maar zag de groei met 16 procent afnemen in vergelijking met vorig jaar.

Apple zag een daling van 6 procent en staat tweede met een aandeel van 25 procent. Xiaomi volgt op een derde plaats met 14 procent aandeel. De Chinese fabrikant zag echter de groei gigantisch afnemen met 36 procent. Oppo zien we op de vierde plaats met 6 procent aandeel en 8 procent groeiafname. Op vijf zien we Realme, dat in tegenstelling tot de rest juist een gigantische voorsprong laat zien; 67 procent groei van leveringen.

De reden van de daling kan meerdere oorzaken hebben. Zo is er door covid-lockdowns (in onder andere China) nog altijd een tekort aan materialen, is er de stijgende inflatie en is er de oorlog in Oekraïne. De oorlog zorgt voor beïnvloeding van de markt op verschillende manieren. Zo hebben verschillende merken zich teruggetrokken uit Rusland.

