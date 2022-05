Cijfers: ‘Samsung verkoopt 73,7 miljoen smartphones in 1e kwartaal 2022’

Onderzoeksbureau Canalys heeft cijfers naar buiten gebracht over de smartphoneverkopen over het eerste kwartaal van 2022. Samsung heeft goede zaken gedaan, waarbij het merk wederom op een eerste plaats staat in de smartphoneverkopen.

Smartphoneverkopen in Q1 2022

Opnieuw heeft Samsung goede zaken gedaan met het verkopen van smartphones. Cijfers hierover zijn gepubliceerd in een rapport van Canalys, een onderzoeksbureau dat heeft gekeken naar de wereldwijde verkopen van smartphones. Samsung staat met haar Galaxy-toestellen nog steeds op een eerste plaats. De telefoonfabrikant verkocht in de eerste drie maanden van 2022, 73,7 miljoen smartphones, wel vier procent minder dan vorig jaar. Hiermee wist het merk 24 procent marktaandeel te behalen wereldwijd.

In totaal werden er 311,2 miljoen smartphones verkocht, wat 11 procent minder is dan over de eerste drie maanden van 2021. Apple staat op een tweede plaats met 56,5 miljoen verkochte devices (+8 procent in vergelijking met vorig jaar). Dit is 18 procent marktaandeel. De volgende plek is voor Xiaomi (39,2 miljoen smartphones) en 13 procent marktaandeel, maar met dit aantal verkochte smartphones ziet Xiaomi een afname van 20 procent. Oppo staat op een vierde plek met 29,0 miljoen verkochte smartphones, een daling van 27 procent. Bij de cijfers van Oppo zijn ook de verkopen van OnePlus meegeteld. Vivo staat wereldwijd gezien op een vijfde plek en zag haar aandeel met 30 procent dalen.

Samsung Galaxy S22 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1157,00 euro