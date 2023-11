‘Samsung Galaxy S23-serie verkoopt 22% beter dan S22-modellen’

Samsung doet goede zaken met de Galaxy S23-serie van dit jaar. Dit blijkt uit cijfers uit een nieuw rapport. In vergelijking met de S22-serie ziet de Koreaanse fabrikant een stijging van 22 procent.

Galaxy S23-serie verkoopt beter

Uit een nieuw rapport komt naar voren, dat Samsung goede zaken doet met de Galaxy S23-serie. De modellen die bestaan uit de S23, de S23+ en de S23 Ultra zouden flink meer verkopen dan de Galaxy S22-serie van vorig jaar. De drie S23-toestellen zouden 22 procent beter verkopen dan de reeks van vorig jaar. De teller van het aantal verkochte toestellen zou nu staan op 22,89 miljoen.

De cijfers over de modellen individueel zijn er ook. De Samsung Galaxy S23 Ultra is het meest populaire toestel, met een aandeel van 10,69 miljoen verkochte smartphones. We bespraken het toestel eerder uitgebreid in de Galaxy S23 Ultra review. Op de tweede plaats staat het ‘normale’ model; de Galaxy S23, welke 8,09 miljoen keer verkocht is. De Samsung Galaxy S23+, waarover we in de Galaxy S23 Plus review erg positief waren, sluit af met 4,11 miljoen verkochte eenheden.

De cijfers zijn door Samsung niet bevestigd. Samsung laat zich nooit uit over het aantal verkochte modellen.

