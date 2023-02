Samsung breekt record na record met Galaxy S23-serie

De Samsung Galaxy S23-serie volgt de S22-serie op. Het lijkt erop dat de consument de nieuwe toestellen van Samsung massaal weet te vinden. De fabrikant heeft namelijk al meerdere records kunnen noteren met de drie modellen.

Samsung scoort met Galaxy S23-serie

Consumenten weten goed de weg te vinden naar de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie. Met de Galaxy S23, Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant inmiddels mooie records weten neer te zetten. Allereerst in India. Samsung noteert dat het in de eerste 24 uur daar 140.000 pre-orders heeft binnengehaald, een verdubbeling in vergelijking met de Galaxy S22-serie van vorig jaar.

Mooie cijfers zien we ook terug in het thuisland van Samsung. In Zuid-Korea zijn er 7 procent meer pre-orders geplaatst, waarbij het aantal pre-orders v0or de drie modellen uit de Galaxy S23-serie uitkomt op 1,09 miljoen. Volgens de bronnen is dit het hoogst aantal pre-orders ooit voor een toestel in het Aziatische land. Met 1,4 miljoen scoorde alleen de Galaxy Note 10-serie hoger. Deze serie werd in 2019 uitgebracht.

Volgens Koreaanse media is de Samsung Galaxy S23 Ultra verantwoordelijk voor 60 procent van de verkopen. 24 procent van de verkopen staan op naam van de Galaxy S23. Het minst populair is de Galaxy S23+ die ongeveer 15 procent aandeel op zich neemt.

Afgelopen weekend verscheen onze Galaxy S23 Ultra review online. Daar vind je ook een uitgebreide vergelijking tussen verschillende andere camera’s. Hoe redt de 200 megapixel camera van de Ultra zich? Verder heeft DroidApp de beste aanbiedingen voor de Galaxy S23 op een rijtje gezet; waar vind je de mooiste aanbieding? Het voordeel kan tot en met 26 februari namelijk oplopen tot honderden euro’s!

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 944,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1198,00 euro