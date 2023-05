Samsung Galaxy S23 Ultra was populairste high-end Android in Q1 2023

Samsung doet goede zaken met de Galaxy S23-serie. Uit nieuwe cijfers komt naar voren dat de Galaxy S23 Ultra de meest populaire Android-smartphone was uit het high-end segment. Ook de Flip 4 van de Koreaanse fabrikant heeft de top 10 gehaald.

Galaxy S23 Ultra populair in Q1

Over het eerste kwartaal van 2023 heeft onderzoeksbureau Canalys de verschepingen van de high-end smartphones in de gaten gehouden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de verkopen in het high-end segment, toestellen boven de 500 dollar, met 4,7 procent zijn gestegen. Opvallend is dat de algemene trend in de smartphonemarkt is dat de verkopen gemiddeld gezien met 13 procent zijn gekrompen. De meest verkochte smartphones waren eerst vier modellen iPhones, gevolgd door de Samsung Galaxy S23 Ultra. Eerder waren we op DroidApp al enthousiast over de smartphone in de Samsung Galaxy S23 Ultra review.

De populairste smartphone was de Apple iPhone 14 Pro Max, die domineert in de verkopen in het high-end segment. De tweede plaats is voor de iPhone 14 Pro, op de voet gevolgd door de iPhone 14 en de iPhone 13. Alle vier modellen van Apple. Dan volgt de Samsung Galaxy S23 Ultra, waarna we de iPhone 12 ook nog terugzien. Dan is het Samsung met de Galaxy S23+ en de Galaxy Z Flip 4. Xiaomi staat ook in het lijstje met de Xiaomi 13.

De cijfers zijn naar buiten gebracht door het onderzoeksbureau. De fabrikanten delen doorgaans geen cijfers over de verkopen. De naar buiten gebrachte cijfers gaan over de wereldwijde verschepingen van toestellen.

Samsung Galaxy S23 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1279,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1123,00 euro