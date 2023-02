Samsung scoort enorm met Galaxy S23-serie in Frankrijk

Eerder al werd duidelijk dat Samsung goede zaken doet met de Galaxy S23-serie; de fabrikant deelt nu nog meer nieuws. In Frankrijk vindt de Samsung Galaxy S23-serie ook gretig aftrek. Het bedrijf deelt verschillende interessante cijfers.

Samsung Galaxy S23-serie in Frankrijk

Afgelopen weekend verscheen onze uitgebreide Galaxy S23+ review, en in het weekend ervoor de Galaxy S23 Ultra review. We zijn goed te spreken over de Samsung Galaxy S23-modellen. De consument kiest ook in grote getalen voor de nieuwe smartphonereeks van Samsung. Dit bleek eerder al uit cijfers die afkomstig waren uit Korea en India, en nu weten we ook meer over de verkoop binnen Europa. Samsung Frankrijk heeft namelijk cijfers gedeeld over de Samsung Galaxy S23-serie. Opvallend, aangezien Samsung zelden naar buiten treedt over de verkopen van smartphones.

In de periode van 2 tot 16 februari zag Samsung een verdubbeling in het aantal pre-orders ten opzichte van de Galaxy S22-serie vorig jaar. De Ultra is het meest populair. In 60 procent van de gevallen wordt voor het grootste model uit de serie gekozen. Dit was eerder ook al het geval in de andere regio’s. Eén op de drie mensen (35 procent) die de S23 Ultra hebben aangeschaft bij Samsung zelf, koos voor een speciale exclusieve kleur die je alleen via Samsung zelf kunt kopen. Je hebt dan de keuze uit Sky Blue, Lime, Graphite of Red. Bij de Galaxy S23+ kopers lag het aantal op 26 procent, waarbij gekozen werd voor een exclusieve kleur.

Nog een paar dagen kun je profiteren van heel interessante aanbiedingen bij Samsung. Je kunt hiermee vele honderden euro’s besparen op de aanschaf van een toestel uit de Galaxy S23-serie. Alles hierover lees je in ons artikel met de beste Galaxy S23 aanbiedingen.

