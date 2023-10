Samsung start uitrol Android 14 voor Galaxy S23-serie

Samsung heeft het startschot gegeven voor de uitrol van Android 14. De drie modellen in de Galaxy S23-serie zijn als eerst aan de beurt. De update bundelt Android 14 met One UI 6. Wat brengt de nieuwe update?

Uitrol Android 14 voor Galaxy S23-serie

Na maanden van testen en bètaversies, is Samsung begonnen met het verspreiden van de definitieve update naar Android 14 voor de Galaxy S23-serie. Dat betekent dat voor de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra de update klaar wordt gezet naar de nieuwste Android-versie. Een paar weken geleden begon Xiaomi als eerste fabrikant van niet-Pixel toestellen al met de uitrol, Samsung volgt nu dus met de volgende serie die bijgewerkt wordt.

Het gaat om de stabiele update die naar iedere gebruiker komt. Eerder begon Samsung al met het updaten van toestellen die deelnamen aan het bètaprogramma. De stabiele versie van de update komt als eerst uit in Duitsland, gevolgd door landen die eveneens deelnamen aan het testprogramma. Daarna zullen andere landen volgen, zoals Nederland en België, zo is de verwachting.

Samen met Android 14, brengt Samsung ook de One UI 6 skin naar de smartphones. Dit samen brengt een update met volop nieuwe functies en mogelijkheden. Eerder hebben we de nieuwe functies in Android 14 al op een rijtje gezet. Je kunt je smartphone als webcam gebruiken, de beveiliging is verbeterd en je kunt nu afzonderlijk het volume van het notificatiegeluid en de beltoon van elkaar regelen. Tevens zien we aanpassingen in de interface, waarmee je deze nog meer naar eigen hand kunt zetten. Het kan zijn dat niet alle functies direct beschikbaar zijn, doordat sommige functies voorbehouden zijn aan Pixel-toestellen.

One UI 6 brengt onder andere de nieuwe emoji’s en we zien ook de vernieuwde weer-app van Samsung terug op de Galaxy S23-modellen, na de update. De nieuwe functionaliteit komt allemaal met de Android 14 en One UI 6 update. We verwachten de update in de komende weken in Nederland en België. Krijg jij de update binnen op je S23, of een ander toestel? Dan horen we het heel graag van je!

