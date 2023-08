Samsung Galaxy S23-serie: testen van Android 14 met One UI 6 gestart

Samsung is gestart met het testen van een grootse update voor de Samsung Galaxy S23-serie. Met de Android 14 Beta wordt gelijk One UI 6.0 getest, wat de nieuwe versie is van de eigen skin van Samsung.

One UI 6 wordt getest

De nieuwe Android 14 update wordt vanaf nu getest door Samsung. Als eerst wordt de nieuwe Android-versie getest voor de toestellen uit de S23-serie. Het bètaprogramma wordt geopend voor de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. De drie modellen zullen in de komende tijd klaargestoomd worden voor de nieuwe Android-versie, waarna later dit jaar de definitieve versie van Android 14 voor de modellijn beschikbaar zal komen. Bij de Galaxy S22-serie kwam de update naar Android 13 al in oktober, dus we verwachten de grootse update voor de S23-serie ook rond oktober.

Samsung bevestigd dat geïnteresseerden zich vanaf nu aan kunnen melden voor het bètaprogramma. Hierbij krijg je toegang tot Android 14, samen met One UI 6. Jammer genoeg is het nieuwe programma niet voor iedereen beschikbaar en alleen voor inwoners van de Verenigde Staten, het Zuid-Korea en Duitsland. In de komende dagen zal het bètaprogramma opengesteld worden voor gebruikers, zij zullen hiervan bericht krijgen via de Samsung Members app, waar gebruikers zich ook aan kunnen melden.

Samsung belooft met One UI 6 een uitgesproken, eenvoudige uitstraling, waarbij veel elementen gemoderniseerd zijn en meer opgeruimd. Zo is er onder andere een nieuw quick panel met vernieuwde weergave en bijgepunte interface. Een voorbeeld hiervan zie je hierboven. Tevens zijn er nieuwe personaliseringsmogelijkheden, zoals een camerawidget, waarmee je sneller kunt bepalen waar een foto opgeslagen moet worden. Verder kunnen er aangepaste achtergronden gekozen worden, afhankelijk van de situatie. Samsung geeft als voorbeeld dat er bijvoorbeeld een foto van een rustig bos getoond kan worden, als de telefoon in slaapstand staat.

Wanneer het bètaprogramma definitief geopend is, zullen we alles te weten komen welke verbeteringen opgenomen zijn in de changelog van de update.

