Samsung Galaxy S23-serie: splinternieuwe juli-update staat klaar

Waar de juni-update lang op zich liet wachten, is de juli-update nu al te downloaden voor de Galaxy S23-serie. De drie modellen worden bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdate van juli.

Samsung Galaxy S23-serie krijgt juli-update

Goed nieuws voor de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Jan laat ons weten dat de toestellen bijgewerkt worden met de allernieuwste beveiligingsupdate. Het gaat om beveiligingsupdate juli 2023. Hiermee is Samsung de eerste die de update beschikbaar stelt. Details over de update zullen binnenkort bekend gemaakt worden door Google. We verwachten dat Samsung de update van Google combineert met de patches van Samsung zelf; iets wat altijd gebeurt. Ook hiervan verwachten we later de details.

Het is fijn dat Samsung de Galaxy S23-serie niet is vergeten. De juni-update liet namelijk erg lang op zich wachten. Deze verscheen pas eind juni voor de drie modellen. Daar stond tegenover dat er wel direct een hoop verbeteringen voor de camera meebracht. Nu is het dus de tijd voor de juli-update, waarbij er naar het schijnt verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd zijn.

De update kun je vanaf nu downloaden voor je smartphone. Heb je nog geen melding gehad dat je de update binnen kunt halen, dan kun je handmatig controleren op updates via het menu met instellingen.

Wil je nog meer genieten van je S23? Lees dan ons uitgebreide artikel met de beste Galaxy S23 tips.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 848,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1097,00 euro