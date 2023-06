Samsung Galaxy S23-serie krijgt grote juni-update met betere camera

Een grote update wordt uitgerold voor de Samsung Galaxy S23-serie. De drie modellen in de reeks worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch, maar daarbij zijn er ook verbeteringen voor de camera.

Grote juni-update voor Galaxy S23-serie

De Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra worden bijgewerkt met een grote update. Onder andere Alexander meldt ons dat de update nu beschikbaar is in Nederland (en Belgiƫ). Eerder verscheen de update al in andere landen, en nu kunnen wij hem dus downloaden.

Veel toestellen zijn in de afgelopen tijd al bijgewerkt met beveiligingsupdate juni 2023, en nu is deze ook beschikbaar voor de modellen uit de S23-serie. Samen met de eigen patches van Samsung worden ook de patches van Google meegeleverd. Het is echter niet de enige verbetering die Samsung klaar heeft staan voor de high-end modellen van de fabrikant.

De nieuwe juni-update brengt namelijk de nodige verbeteringen voor de camera. Met de update wordt de zogenaamde banana-blur verholpen. Hiermee werd bijvoorbeeld bij tekst de afbeelding niet over de hele breedte scherp en was een gedeelte (in de vorm van een banaan) onscherp. Naast de 1x en 3x zoom kun je in de portretmodus nu aan de slag met 2x zoom. Samsung heeft verder de nachtmodus verfijnd met een betere automatische optimalisatie. Verder melden gebruikers vereteringen in de animaties en overgangen, die wat soepeler lopen.

Voor de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de S23 Ultra kun je de update vanaf nu downloaden. Eventueel kun je in het menu handmatig controleren op een update, als je nog geen melding hebt ontvangen. Wil je nog meer uit je Samsung halen, lees dan zeker ons artikel met Galaxy S23 tips.

