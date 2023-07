Samsung Galaxy S23-serie krijgt juli-update in Europa

De juli-update is vanaf nu beschikbaar voor de drie toestellen uit de Samsung Galaxy S23-serie. De modellen worden vanaf nu bijgewerkt in onder andere Nederland en België. Met de update worden tientallen kwetsbaarheden aangepakt in de beveiliging.

Juli-update voor Galaxy S23-serie

Eindelijk is het zover, nadat eerder de Galaxy S22-serie de beveiligingsupdate van juli kreeg, is het nu de beurt aan de Galaxy S23-modellen. Alexander laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone deze ochtend de beveiligingsupdate van juli heeft mogen ontvangen. Google pakt hiermee tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-systeem.

Niet alleen vanuit Google worden de verbeteringen en patches doorgevoerd, Samsung zelf heeft ook fixes en dergelijke klaarstaan voor de eigen producten en onderdelen. Verder belooft Samsung stabiliteitsverbeteringen en dergelijke, al wordt ook deze keer niet verder ingegaan op wat er precies ermee verbeterd is. De update is circa 430MB groot en kan vanaf nu gedownload worden voor de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 894,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1123,00 euro