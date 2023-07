Android beveiligingsupdate juli 2023 brengt 46 patches

Een paar dagen later dan verwacht heeft Google haar nieuwe security-patch voor Android aangekondigd. Met beveiligingsupdate juli 2023 worden weer tientallen kwetsbaarheden aangepakt.

Beveiligingsupdate juli 2023

In de afgelopen week is bijvoorbeeld de Galaxy S22-serie van Samsung al geüpdatet naar de security-patch van juli, en in de komende tijd zullen nog meer modellen volgen. Google heeft iets later dan verwacht de eigen details gedeeld over de inhoud van de juli-update. In totaal gaat het om 46 kwetsbaarheden die met deze update verholpen worden. Google brengt daarnaast ook nog een aantal patches uit voor specifiek de Pixel-modellen.

Sommige van de patches maken deel uit van de Google Play Systeemupdate van juli. Weer een aantal patches zijn niet voor alle toestellen. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen bepaalde componenten en onderdelen in een Android-toestel. Zo zijn er specifieke patches voor apparaten met een chipset van Qualcomm, of juist van een andere fabrikant.

In de komende dagen en weken zullen verschillende fabrikanten hun toestellen updaten met de nieuwe beveiligingsupdate. Krijg je een nieuwe update binnen op je toestel, dan horen we dit heel graag van je! Stuur een mailtje naar redactie@droidapp.nl, liefst met een screenshot en we gaan ermee aan de slag voor de berichtgeving op DroidApp!

Ben je benieuwd welke toestellen er in de komende tijd bijgewerkt worden naar Android 14, lees dan ons handige Android 14 Update Overzicht.