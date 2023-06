Google komt met nieuw Android-logo en beeldmerk

In 2019 kwam Google met de aankondiging van een nieuwe beeldmerk voor Android. Vooral het nieuwe lettertype in het lichte groene viel op. Nu is het tijd voor eveneens een nieuwe stap, met een nieuw logo en beeldmerk.

Nieuw beeldmerk en logo Android

Android gaat al sinds jaar en dag mee. Vier jaar geleden heeft Google voor het laatst het logo en beeldmerk onder handen genomen. De collega’s van 9to5Google berichten over het nieuwe beeldmerk dat we in de komende tijd op verschillende plekken terug zullen zien komen. De bekende robotkop van Android zullen we nog steeds terugzien bij het nieuwe logo, alleen is nu gekozen voor een 3D-versie hiervan met meer diepte.

Waar jarenlang de naam ‘Android’ met een kleine letter geschreven werd, is de naam van Google’s besturingssysteem nu gewoon weer voorzien van een hoofdletter A. Daarnaast zien we een nieuw lettertype voor het logo terug waarbij onder andere de ‘n’ en de ‘r’ op een andere manier afgerond zijn. Deze stijl doet denken aan het Android-logo dat in 2008 en in 2014 ge├»ntroduceerd werd.

We zullen het nieuwe Android-logo op termijn ook terug gaan zien in het opstartscherm van smartphones en andere Android-apparaten.