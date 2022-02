Google komt met nieuw logo voor Google Chrome

De Chrome-browser gaat al sinds 2008 mee. In de afgelopen jaren is meermaals het logo herzien, en nu is het tijd voor een ander nieuw logo, zo wordt duidelijk.

Google Chrome met nieuw logo

In de nieuwste versie van Chrome Canary, een vroegtijdige testversie van Chrome, staan de nieuwe logo’s die Google zal gebruiken voor toekomstige versies van Chrome. Voor het laatst werd in 2014 het logo onder handen genomen, waarbij meer accenten en wat diepte toegevoegd werden.

Nu is het dus tijd voor eveneens een nieuw logo. Het hele idee is hetzelfde, alleen is er meer verzadiging in de kleuren, en is de blauwe cirkel net een slag groter. Wel zijn de schaduwen weggehaald om het meer in lijn te krijgen met de rest van de Google-branding.

Het geheel zelf blijft direct herkenbaar als Chrome-icoontje, al is dat niet op ieder platform het geval. Het pictogram zal niet op ieder platform er hetzelfde uitzien. Zo krijgt de iPhone (iOS-) versie een blauw design, omdat deze meer in lijn is met de uitstraling van Apple-apps voor ontwikkelaars.