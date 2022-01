Binnenkort kun je je Android-toestel of Chromebook ontgrendelen met je Wear OS-horloge

Google heeft nieuwe functionaliteit aangekondigd voor Wear OS. Het moet mogelijk worden om je smartphone of Chromebook te ontgrendelen met je smartwatch.

Android-apparaat ontgrendelen met smartwatch

Google wil het Android-ecosysteem verder verbeteren, en heeft daarvoor een nieuwe functie aangekondigd die van pas kan komen. Vanaf later dit jaar moet het mogelijk worden om je Chromebook, Android-telefoon of Android-tablet te ontgrendelen met je smartwatch. Dit kan werken als deze bij elkaar in de buurt zijn en moet vergelijkbaar werken van hoe je met je Android-toestel, je Chromebook kunt ontgrendelen.

Het moet niet alleen mogelijk worden om je smartphone te ontgrendelen, maar ook weer om te vergrendelen, met een druk op je smartwatch. Voorwaarde is wel, dat net als voor het ontgrendelen de smartwatch draait op Google’s Wear OS. Het moet vergelijkbaar zijn met hoe iPhone-gebruikers hun iPhone kunnen ontgrendelen met behulp van de Apple Watch.

De werking van het plan van Google is hieronder te zien in een GIF-afbeelding.