Google Play Store krijgt onwijs handige verbetering voor gebruikers Wear OS-smartwatch

Google heeft een verbetering aangekondigd voor haar Google Play Store. Deze verbetering komt van pas voor degenen met een smartwatch welke voorzien is van Wear OS. Het installeren van nieuwe apps wordt ermee een stuk makkelijker gemaakt.

Google Play Store handiger voor Wear OS

Na lange tijd van stilte lijkt Google steeds meer aandacht te besteden aan Wear OS voor de smartwatch. De app van de Google Play Store op je Android-apparaat wordt hier nu ook voor verbeterd. Je kunt zoeken met nieuwe filters, door aan je zoekopdracht woorden als ‘Watch’ of ‘Watch faces’ toe te voegen. Op die manier kun je je zoekopdracht verfijnen tot relevante apps en wijzerplaten. Je kunt ook de catalogus doorspitten in de categorieën voor Wear OS en Watch Faces voor Wear OS.

Interessant is dat vanuit de Google Play Store app direct een applicatie geïnstalleerd kan worden op de smartwatch. Indien de applicatie deze ondersteuning biedt, kun je naast de installeren-knop op het pijltje tikken, en zo kiezen op welk apparaten, of welke apparaten, je de app wilt installeren. Standaard wordt een applicatie geïnstalleerd op beide ondersteunende apparaten.

Google geeft verder aan dat de nieuwe interface voor de Google Play Store wordt uitgerold naar de smartwatches met Wear OS. Het moet de ervaring van het navigeren op kleinere schermen verbeteren. Belangrijke informatie wordt daarbij getoond in kaarten. Google rolt de update vanaf nu uit, maar het kan even duren totdat deze bij iedereen beschikbaar is. Doorgaans kan dit enkele weken zijn.