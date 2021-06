Google rolt onhandig design toch uit voor Google Play Store app

De Google Play Store krijgt met regelmaat wat vernieuwingen en verbeteringen. Nu is het tijd voor een volgende stap, en die verbeteringen zijn hierbij ver te zoeken. Het gaat om een nieuw scherm voor het ‘Mijn apps’ overzicht. Google lijkt definitief gekozen te hebben om deze (verschrikkelijke) interface uit te rollen.

Google Play Store met nieuw design

Er staan wijzigingen klaar voor de Android-app van de Google Play Store. In de afgelopen tijd werd er op steeds groter wordende schaal getest met het uitrollen van een nieuw ontwerp voor het overzicht met geïnstalleerde apps. We hebben van steeds meer gebruikers te horen gekregen dat zij de nieuwe interface aangeboden hebben gekregen. Daarnaast zien we dit ook terug op de redactie, waar vrijwel alle toestellen de nieuwe interface hebben.

Wanneer je voorheen wilde zien in de Play Store app, of er updates beschikbaar waren, kon je dit snel zien. Een tik op je profielfoto en je kon naar je app-overzicht. Dat is in de nieuwe versie een stuk omslachtiger geworden. Wanneer je in de Google Play Store app zit, tik je nog steeds op je profielfoto. Daarna kies je voor de optie ‘Apps en apparaat beheren’. Je moet dan nog een stap doorlopen. Je ziet namelijk of alle apps up-to-date zijn, of dat er updates beschikbaar zijn. Vanuit dat scherm kun je direct kiezen voor alles updaten, of kun je details bekijken. Als er updates beschikbaar zijn, kun je deze uitklappen. Als er geen updates zijn, kun je kiezen voor het bekijken van recente updates.

In eerdere berichten leek het erop dat je nog wel handmatig moest filteren voor het vinden van apps waarvoor een update beschikbaar was. Dat lijkt niet nodig te zijn, dat is alleen als je alle apps in een overzicht hebt staan. Wel geeft het duidelijk veel minder snel inzicht in de apps die je op je telefoon geïnstalleerd hebt. Het lijkt met deze stap dat Google wil stimuleren om automatische app-updates aan te hebben staan. Eerder stopte Google al met het sturen van een notificatie als een app bijgewerkt was. Vaker worden apps bijgewerkt middels een server-side update en ook worden changelogs niet altijd bijgewerkt.