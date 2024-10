Google Play Store krijgt nieuwe header bij app-informatie

Google heeft verbeteringen in voorbereiding voor de Google Play Store. In de nieuwe interface van de Play Store zien we veranderingen terug in het design met de header en in de installatieknop. Wat heeft Google in petto?

Google Play Store wijzigingen onderweg

Uit nieuwe informatie blijkt dat Google werkt aan verbeteringen voor het ontwerp van de Google Play Store. De informatie hierover is afkomstig van de collega’s van Android Authority. Zij hebben het installatiebestand van de nieuwste versie uitgeplozen. Wat direct opvalt is dat tijdens het scrollen in het app-venster, voortaan de header blijft staan.



In deze header blijft vervolgens informatie staan die van pas kan komen tijdens het bekijken van de overige inhoud van de applicatie. Zo zie je de installatieknop blijvend terug in het scherm. Dit net als het app-icoontje, de naam van de ontwikkelaar en de beoordeling die door gebruikers is gegeven. Deze zie je dus bovenaan in beeld, wanneer je aan het scrollen bent.

De verandering is nu enkel beperkt tot de testversie in het installatiebestand, en dus nog niet voor gebruikers zichtbaar. Onbekend is wanneer deze breed beschikbaar komt.