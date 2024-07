Google Play Store krijgt persoonlijke collecties in handige widget

Google voert veranderingen door in de Google Play Store. Gebruikers worden geattendeerd op personalisering van de appwinkel. Dit onder andere met een nieuwe widget.

Google Play Store wordt persoonlijker

In de Google Play Store zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, die ervoor zorgen dat het allemaal wat persoonlijker moet worden. Via een nieuwe widget krijg je collecties te zien die voor de gebruiker interessant moet zijn. Het geeft content weer van specifieke apps die je al op je toestel hebt staan.

Je kunt zelf de grootte van de widget kiezen. Dus dit kan variëren van een balk tot aan een homescreen-vullend scherm.

Er zijn zeven categorieën die servicespecifieke aanbevelingen tonen, zo laten de screenshots van 9to5Google zien. Zo kun je bijvoorbeeld video-aanbevelingen krijgen van verschillende streamingdiensten, YouTube, TikTok en andere diensten. YouTube Music, Spotify geven je inzicht in populaire muziek. Verder vind je collecties oor lezen, games, eten (met tips uit Google Maps) en shopping. Tevens vind je een carrousel met content uit je sociale apps.

Google zou in de toekomst meer categorieën toe willen voegen. Collecties worden vanaf nu uitgerold in geselecteerde regio’s. Hier in Nederland zien we hem nog niet terug. Mocht je hem wel zien, dan horen we het heel graag van je!