Google voegt beveiligingslabel in Play Store toe aan VPN-apps

VPN-apps die voldoen aan bepaalde criteria in de Google Play Store, worden voortaan van een speciaal label voorzien. Zo weet je direct of je te maken hebt met een betrouwbare applicatie, zo laat Google weten.

VPN-labels worden gelabeld

In de Google Play Store moet het voor gebruikers duidelijker zichtbaar zijn, welke VPN-applicaties veilig zijn om te gebruiken. Google laat weten dat VPN-apps onafhankelijk gecontroleerd worden. Slagen deze applicaties aan de vereisten voor de privacy en beveiliging, dan worden ze in de Google Play Store aangemerkt met een label. Dit label is te herkennen aan het veiligheidsschild met een ster erin. Daarnaast staat de tekst ‘onafhankelijke beveiligingsbeoordeling’.

Google stelt dat het in de toekomst meer app-categorieën van het label wil voorzien. Deze moeten gebruikers laten weten dat een app veilig is om te gebruiken. Zeker bij bepaalde app-categorieën kan dit wel een fijne gedachte zijn. Volgens Google lag daarmee de keuze als eerst bij het controleren van VPN-apps. Deze applicaties verwerken doorgaans veel data en gegevens, waardoor het extra fijn kan zijn dat je zeker weet dat een app veilig is te gebruiken. Het label van de onafhankelijke beveiligingsbeoordeling is inmiddels al bij verschillende apps te zien.