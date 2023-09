Google Play Store krijgt verbeterd donker thema

Het donkere thema van de Google Play Store app wordt licht aangepast. Het kleurenschema wordt nu donkerder, wat beter is voor toestellen met een AMOLED-scherm.

Beter donker thema in Play Store

De Google Play Store applicatie op je Android-toestel krijgt een beter donker thema. In plaats van een donkergrijs kleurenpalet, wordt nu gekozen voor diepzwart. Eerder zagen we deze wijziging al terug in de YouTube app. Google lijkt langzaamaan begonnen te zijn met het uitrollen van het nieuwe design, al is het zeker nog niet breed beschikbaar. Het kan ook zijn dat Google eerst de nieuwe interface test.

Het donkere thema in de Google Play Store wordt geactiveerd als je hier zelf voor gekozen hebt. We zien ook veranderingen in de navigatiebalk onderin beeld. Deze is zelf wel wat van een lichtere kleur. Zoals gezegd is niet bekend of de interface nu breed uitgerold wordt. Zie jij het nieuwe design terug in de Play Store app, laat het dan zeker weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.