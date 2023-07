Google optimaliseert Play Store voor tablets en foldables

Tablets zijn al sinds jaar en dag er ook met Android. Toch hadden deze Android-apparaten niet een speciale geoptimaliseerde versie van de Play Store. Die is er nu wel, en deze is er ook direct voor foldables.

Google Play Store voor tablets

Ben je in het bezit van een Android-tablet of foldable, dan is er nu goed nieuws. Google heeft voor de apparaten met grotere schermen de Google Play Store app geoptimaliseerd. Specifiek gaat het om een verbeterde versie voor toestellen met een vouwbaar beeldscherm, tablets en Chromebooks. De lay-out is vernieuwd, waarbij je nu aan de linkerkant een zijbalk terug kunt vinden met verschillende opties aan categorieën.

Er wordt ook meer rekening gehouden met apps die positief ontvangen worden, in de volgorde die getoond wordt. De Google Play Store biedt verder de opties die binnen handbereik zitten, waardoor deze toegankelijker zijn. Een nieuwe winkelervaring wordt ook geboden middels het gesplitste scherm. Terwijl je links van het scherm zoekt, zie je aan de rechterkant het zoekresultaat. Hierdoor kun je veel sneller op ontdekkingstocht in de Google Play Store. Verder wordt er meer aandacht besteed aan vernieuwde app-pagina’s, waarbij er meer aandacht is voor visuals met beelden (screenshots en video).

Google start de uitrol van de nieuwe interface in de komende weken.