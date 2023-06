Google Play Store wordt blauw; ook snelle screenshots

Een wijziging is stilletjes doorgevoerd in de Google Play Store. De applicatie heeft de groene accenten vervangen door een blauwe kleur.

Blauwe kleur in Play Store

Een kleine, maar toch direct opvallende wijziging is te vinden in de applicatie van de Google Play Store. Waar we eerder groene kleuraccenten terugzagen is dat plots veranderd naar een blauwe kleur. Een verrassing bij een app, waar juist de groene kleur het meest centraal stond.

Open je de Google Play Store, dan zie je direct de blauwe elementen. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij meldingen, installatie-knoppen en ook het bolletje, dat je ziet naast de changelog van wat er nieuw is bij de laatste update. Ook desbetreffende teksten, reviewbalken zijn niet langer meer groen maar blauw van kleur.

Naast de blauwe kleuren zijn er meer wijzigingen doorgevoerd, zo hebben we ondervonden. We zien namelijk in het zoekresultaat, bij het zoeken naar een applicatie, een pijltje staan naast de apps, waarmee je een extra venster uit kunt klappen. Hiermee krijg je direct de screenshots te zien van de desbetreffende app, zonder dat je eerst het app-scherm moet openen.

De wijzigingen worden automatisch uitgerold naar alle Android-gebruikers. In de webversie van de Play Store zien we nog wel de groene kleur, maar voor hoe lang is niet bekend.